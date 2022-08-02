شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين 1 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعد فريق الزمالك بصدارة جدول الدورى العام، بعدما حقق الفريق الأبيض فوزا مهما على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

بهذا الفوز، وسّع الزمالك الفارق مع بيراميدز أقرب منافسيه على القمة إلى 7 نقاط، حيث ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 50 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20.

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين