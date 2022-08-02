شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 /8 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الإثنين، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها الزمالك يهزم بيراميدز بثلاثية ويواصل زحفه نحو لقب الدورى، والإسماعيلي يبتعد عن دائرة الهبوط بالفوز على المقاصة بهدف "مدبولي"، والجونة يتعادل مع البنك الأهلى 1-1 فى الدورى ، وتصدر نوران جوهر تصنيف الاسكواش ، بالاضافة إلى اطمئنان سواريز على اصابة حسين الشحات .

الزمالك يهزم بيراميدز بثلاثية ويواصل زحفه نحو لقب الدورى.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين..

نجح الإسماعيلي في الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف عن طريق أحمد مدبولي في الدقيقة 32 على استاد الإسماعيلية..

فيتوريا يصل القاهرة فجر الثلاثاء لبدء مهام عمله مع منتخب مصر

يصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصرى إلى القاهرة فجر غد، الثلاثاء، لبدء مهام عمله رسميًا مع الفراعنة. وسافر فيتوريا إلى الأراضي البرتغالية عقب إتمام تعاقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتقديمه رسميًا لوسائل الإعلام الشهر الماضي، من أجل إنهاء بعض متعلقاته الشخصية.

سواريز يطمئن على حسين الشحات بعد جراحة الركبة حرص البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، على الاطمئنان على حسين الشحات لاعب الفريق الذى أجرى مؤخراً جراحة فى غضروف الركبة بقطر. الإيقاف يبعد هشام عادل عن غزل المحلة أمام فيوتشر يغيب هشام عادل، لاعب فريق غزل المحلة، عن مواجهة فريقه أمام فيوتشر فى المباراة القادمة بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر أغسطس الجارى، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالى، منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.

جهاز الأهلى يحسم مصير إصابة أحمد عبد القادر خلال ساعات