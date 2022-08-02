شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: كرة القدم ليست عادلة.. والدورى ما زال فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، إن كل شيء انتهى في الشوط الأول أمام الزمالك بعد ركلة جزاء في الثواني الأولى للمنافس، موضحا أن الفريق نجح في خلق العديد من الفرص في هذا الشوط ولكن لم ينجح اللاعبون في تسجيلها وهز شباك المنافس، وفي النهاية الزمالك استحق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأضاف جونياس، خلال المؤتمر الصحفي، إن اللاعبين لم ينجحوا في تسجيل الفرص العديدة التي جاءتهم خاصة في الشوط الأول، وفي كثير من الأحيان كرة القدم لا تكون عادلة لأن الفريق لا يستحق الخسارة بعد شوطه الأول الرائع، ولكن الخسارة ليست نهاية المطاف، والدوري لا يزال في الملعب، وهناك العديد من المباريات التي ما تزال متاحة لكل فريق والنتائج جميعها مفتوحة ومن الممكن أن يحدث أي شيء في المرحلة المقبلة.

أكد أنه لا يدرب لاعبي بيراميدز من أجل إضاعة الوقت مثلما يحدث من جانب جميع الأندية، ولا بد من إنهاء تلك الظاهرة بأي شكل من الأشكال لأنها تجعل من الكرة المقدمة في اللقاءات سيئة للغاية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتعمد الفائز أو من يرى وضعيته أفضل في اللقاء أن يهدر الوقت على المنافس.

وأشار جونياس إلى أن استقبال الأهداف لا يعني أخطاء دفاعية أن مسئولية الدفاع وحده، ولكن الكل يتحمل بداية من المدير الفني وحتى آخر لاعب، وإذا كان الفريق سجل الفرص التي أتيحت له لخرج بنتيجة أفضل.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.