موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مباراته القادمة في الدورى العام، أمام الجونة مساء الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ29 على استاد خالد بشارة، بعد فاز اليوم على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الزمالك والجونة بالدورى

وتقام مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 50 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20.