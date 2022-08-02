الونش وعبد الغنى وإبراهيم عادل يخضعون لكشف المنشطات عقب لقاء الزمالك وبيراميدز

القاهرة - سامية سيد - اختارت المنظمة المصرية لكشف المنشطات، الثنائى محمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى، لاعبي الزمالك، للخضوع لكشف المنشطات، عقب انتهاء مواجهة بيراميدز.

كما اختارت اللجنة أحمد سامى وإبراهيم عادل لاعبا بيراميدز، للخضوع للكشف أيضًا عقب انتهاء اللقاء.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 50 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20.