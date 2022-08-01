7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الإثنين، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها فيتوريا يصل القاهرة فجر الثلاثاء لبدء مهام عمله مع منتخب مصر، والزمالك يهزم بيراميدز بثلاثية ويواصل زحفه نحو لقب الدورى ، والإسماعيلي يبتعد عن دائرة الهبوط بالفوز على المقاصة بهدف "مدبولي".

فيتوريا يصل القاهرة فجر الثلاثاء لبدء مهام عمله مع منتخب مصر

يصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصرى إلى القاهرة فجر غد، الثلاثاء، لبدء مهام عمله رسميًا مع الفراعنة. وسافر فيتوريا إلى الأراضي البرتغالية عقب إتمام تعاقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتقديمه رسميًا لوسائل الإعلام الشهر الماضي، من أجل إنهاء بعض متعلقاته الشخصية.

الزمالك يهزم بيراميدز بثلاثية ويواصل زحفه نحو لقب الدورى.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين..

نجح الإسماعيلي في الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف عن طريق أحمد مدبولي في الدقيقة 32 على استاد الإسماعيلية..