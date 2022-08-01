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أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 1 /8 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الإثنين 1 /8 /2022، العديد من الاخبار المهمة، جاء في مقدمتها، محمد عبد المنعم يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لفاركو، وتركيز وجدية بمران الأهلي الأول قبل مواجهة فاركو وظهور أكرم وريان، وبيرسي تاو جاهز لمباراة الأهلى أمام فاركو.. ومشاركته قرار سواريز، وسواريز يطمئن على حسين الشحات بعد جراحة الركبة.

 

شارك محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الاثنين بعد تعافيه التام من الإصابة وتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة ضد فاركو يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة .

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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