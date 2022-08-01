شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 1 /8 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الإثنين 1 /8 /2022، العديد من الاخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها، محمد عبد المنعم يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لفاركو، وتركيز وجدية بمران الأهلي الأول قبل مواجهة فاركو وظهور أكرم وريان، وبيرسي تاو جاهز لمباراة الأهلى أمام فاركو.. ومشاركته قرار سواريز، وسواريز يطمئن على حسين الشحات بعد جراحة الركبة.