شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 1 /8 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الإثنين 1 /8 /2022، العديد من الاخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها، محمد عبد المنعم يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لفاركو، وتركيز وجدية بمران الأهلي الأول قبل مواجهة فاركو وظهور أكرم وريان، وبيرسي تاو جاهز لمباراة الأهلى أمام فاركو.. ومشاركته قرار سواريز، وسواريز يطمئن على حسين الشحات بعد جراحة الركبة.
شارك محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الاثنين بعد تعافيه التام من الإصابة وتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة ضد فاركو يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.