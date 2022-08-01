شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: الفوز على المقاصة يرفع الضغوط على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته بعدما حصد انتصارا ثانيا على التوالي أمام مصر المقاصة والمضي قدما نحو الاستمرار لعودة الفريق إلى مكانته بجدول مسابقة الدوري. وقال: "منذ قيادتي للفريق وأعمل وفق خطة بدأت بتجميع النقاط ثم تحسين مركز الفريق بجدول المسابقة، وذلك بعد استعادة اللاعبين الثقة المفقودة وتخفيف حجم الضغوط الملقاة عليهم".

وأضاف: "نجحت مع الفريق حتى الآن فى 11 لقاء، في الفوز فى 6 مواجهات والتعادل فى ثلاث والخسارة فى مباراتين، وأعتقد أن ذلك يعد جيد فى ظل الظروف الصعبة التى عاني منها الفريق هذا الموسم".

وتابع: " الفوز اليوم يعود لالتزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني بجانب الروح القتالية والإصرار على حصد الإنتصار وإسعاد الجماهير التي تساندهم من المدرجات ".

واستطرد: "هدفنا المرحلة المقبلة بعد الاطمئنان على موقف الفريق هو تطوير قدرات اللاعبين بشكل أكبر على الصعيد الخططي ووضع قواعد وأسس تضمن عدم وقوع الفريق فى أزمات مثلما حدث هذا الموسم".

واختتم تصريحاته: "أشكر مجلس الإدارة والجماهير على الثقة ونعدهم بأننا سنستمر فى بذل قصارى الجهد لرد جزء بسيط مما يقدمه الجماهير لصالح الفريق".