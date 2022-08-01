شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم بيراميدز بثلاثية ويواصل زحفه نحو لقب الدورى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 50 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20.

أحداث الشوط الأول

مع بداية الشوط، حصل إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، على ركلة جزاء فى الدقيقة الأولى، سجل منها أحمد سيد زيزو هدف التقدم لفريقه، بعدها سيطر بيراميدز على مجريات المباراة وحاول الوصول لمرمى محمد عواد، وفى الدقيقة 10 أنقذ القائم فريق الزمالك من هدف التعادل بعد كرة مشتركة بين عبد الله السعيد سددها فخر الدين بن يوسف فى القائم.

وواصل بيراميدز الضغط وسط انتشار دفاعى منظم لفريق الزمالك، وسدد فخرى لاكاى كرة كانت فى طريقها للشباك إلا أن الكرة ارتطمت فى مدافعى الزمالك وتحولت لضربة ركنية.

وفى الدقيقة 18 سدد عبد الله السعيد كرة صاروخية بوجه القدم، ثم سدد وليد الكرتى كرة أخرى تصدى لها محمد عواد ببراعة وأنقذ مرماه من هدف التعادل.

وفى الدقيقة 25 مرر إمام عاشور كرة سحرية لسيد نيمار الذى راوغ حسين السيد ومررها ببراعة لسيف الجزيرى وسجل منها الهدف الثانى فى شباك أحمد الشناوى.

فى الدقيقة 35 شن بيراميدز هجمة خطيرة عن طريق فخرى لاكاى وفخر الدين بن يوسف ورمضان صبحى، إلا أن فخر الدين قرر التسديد واهدار الفرصة بغرابة شديدة.

بعدها انحصرت الكرة فى وسط الملعب بين الفريقين مع محاولات على استحياء لفريق بيراميدز، وفى الدقيقة 47 تلقى أحمد سيد زيزو البطاقة الصفراء للاعتراض، ثم أشهر الحكم البطاقة الصفراء لعبد الله السعيد لتدخله بعنف على الونش، وغادر الونش الملعب للإصابة فى الرأس، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى، دخل محمد أشرف روقا بدلاً من محمود حمدى الونش الذى تعرض للإصابة، وخرج من بيراميدز إبراهيم توريه ودخل نبيل عماد دونجا، وبدأ بيراميدز الشوط بضغط مكثف على دفاعات الزمالك فى محاولة لتقليص الفارق.

وفى الدقيقة 55 دخل إسلام جابر بدلاً من يوسف أوباما، كما أجرى تاكيس جونياس تعديلاته بنزول إبراهيم عادل ومحمد حمدى وخرج فخرى لاكاى وحسين السيد.

واستمر ضغط بيراميدز دون خطورة تذكر على مرمى محمد عواد، وفى الدقيقة 60 أهدر الزمالك فرصة هدف محقق بعدما انطلق سيد نيمار وإمام عاشور ومرر نيمار الكرة بالعرض وأهدرها إمام.

وفى الدقيقة 70 خرج فخر الدين بن يوسف ودخل إيرك تراورى، وسقط محمد عواد بسبب آلام فى عضلة السمانة، واستعد محمد نديم للدخول بدلاً من عواد إلا إن الأخير تمسك بالاستمرار.

فى الدقيقة 82 دخل يوسف أسامة نبيه بدلاً من سيف الجزيرى، ثم خرج زيزو ودخل محمود عبد الرزاق شيكابالا.

واستمر بيراميدز فى السيطرة على المباراة وسط تأمين دفاعى محكم للزمالك الذى اعتمد على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة كبيرة على مرمى أحمد الشناوى.

وفى الدقيقة 95 سجل محمود شيكابالا هدف من أهدافه المميزة بتسديدة سحرية فى شباك أحمد الشناوى، وخرج فى الدقيقة 98 سيد نيمار ودخل حازم إمام بدلاً منه.

تشكيل الفريقين

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد " زيزو" – سيدعبد الله "نيمار"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر و محمد أشرف "روقا" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - حسين السيد، خط الوسط: إبراهيم توريه - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - عمر جابر - محمد حمدي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - أحمد سامي - محمود صابر - إبراهيم عادل.

































































































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