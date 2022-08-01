شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يضيف الهدف الثالث للزمالك فى مرمى بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمود عبد الرازق "شكابالا" لاعب الزمالك الهدف الثالث لفريقه في شباك بيراميدز في الدقيقة "90+4" من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي،خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد " زيزو" – سيدعبد الله "نيمار،خط الهجوم: سيف الدين الجزيري .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر و محمد أشرف "روقا" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - حسين السيد،خط الوسط: إبراهيم توريه - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي - وليد الكرتي،خط الهجوم: فخري لاكاي .

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - عمر جابر - محمد حمدي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - أحمد سامي - محمود صابر - إبراهيم عادل.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17.











