شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تكثف التواجد بالمباريات فى جولات نهاية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تكثف المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" تواجدها في مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بالتزامن مع الجولات الأخيرة من نهاية الموسم الحالي، للقيام بدورها عن طريق سحب العينات العشوائية من لاعبي الفرق المختلفة للكشف عن المنشطات.

وقال الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن المنظمة تتواجد باستمرار في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك حسب الخطة الموضوعة في بداية الموسم وطبقا لجدول المباريات من خلال الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة، وفريق العمل، مع تكثيف التواجد في أكبر عدد من المباريات تزامنا مع الجولات الأخيرة من عمر بطولة الدوري.

وأضاف خميس: "حسب تعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، يتواجد مندوب المنظمة المصرية في المباراة المقرر تواجده بها، ثم يتسلم قبل بداية المباراة من إداري الفريقين قائمة بأرقام اللاعبين الأساسيين والاحتياط في المباراة، وبين الشوطين يتم اختيار اثنين من لاعبي كل فريق بشكل عشوائي في وجود مندوبي الفريقين ودون معرفة أي مندوبي الفريقين أو مندوب المنظمة بالأرقام المختارة وكل رقم يُسحب يوقع عليه مندوب الفريقين ومندوب المنظمة على الظرف من الخارج".

وتابع: "قبل دقائق من نهاية المباراة، يفتح مندوب كل فريق ظرف الأرقام أمام مندوب المنظمة لمعرفة أسماء اللاعبين الذين وقع تم اختيارهم، وفور نهاية المباراة يتم اصطحاب اللاعبين إلى غرفة الكشف عن المنشطات لأخذ العينات في زجاجات خاصة يغلقها اللاعب بنفسه ولا يمكن فتحها مرة أخرى إلا بجهاز خاص في معمل الكشف عن المنشطات في برشلونة، والزجاجات مستوردة من مصنع وحيد في سويسرا، وحين يتم شحن العينات يتم تتبعها من مطار القاهرة حتى تصل إلى المعمل في برشلونة ويقوم المعمل باستلام العينات، وكل ذلك متابع إليكترونيا على نظام أدامس " ADAMS ".

واستطرد: "وتكون الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" متابعين للعينة لحظة بلحظة، وعند ظهور نتيجة العينة توضع كل النتائج عبر نفس النظام الإليكتروني، وذلك طبقا للمعيار الدولي لسحب العينات والتحريات".

وأردف خميس: "بخلاف اللاعبين الذين يتم اختيارهم بشكل عشوائي، فإنه في حال حصول أي لاعب على كارت أحمر وطرده من المباراة، يتم إخضاعه لكشف المنشطات حتى لو لم يكن من بين الأرقام التي وقع عليها الاختيار العشوائي، وذلك تحسبا لتناوله مادة منشطة تكون أثرت على سلوكه داخل المباراة".

وأكد خميس أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تغطي باستمرار كل الأحداث الرياضية المصرية أو الدولية التي تقام على أرض مصر في جميع الرياضات، وشهدت الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا للمنظمة من خلال التواجد في بطولات إفريقيا للجمباز وكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد وبطولة العالم للسلاح وبطولة العالم للخماسي الحديث، وغيرها من الأحداث الرياضية.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.