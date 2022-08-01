شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدول المشاركة فى البطولة العربية لشباب الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الملاكمة عن قائمة الدول المشاركة فى البطولة العربية للشباب المقرر انطلاقها غدا الثلاثاء بالمركز الأوليمبي و تستمر حتى يوم 6 أغسطس الجارى .

وضمت قائمة اللاعبين المشاركين من مصر كلا من: أدهم على حسين وعلاء طلعت وعبدالله سعيد وفارس فؤاد وأحمد عبدالحفيظ وأحمد محمد هيكل ومحمد حسام على ومحمد أحمد سعيد ومحمد مبروك ومحمود أحمد سالم وتميم محمد نعيم وعمر خالد مصطفي وحازم نادر قنديل.

ويجرى الكشف الطبى والأوزان غدا الثلاثاء قبل خوض الأدوار التمهيدية بينما تقام مراسم القرعة اليوم واجتماع الحكام.

من جانبه، كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن تنظيم دورة دولية للحكام والمدربين على هامش البطولة العربية. وأكد رئيس اتحاد الملاكمة، توجيه الدعوة لجميع الدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية للشباب، بعد تحديد موعدها الجديد حيث إنها مؤجلة من شهر فبراير الماضى.

وأعلن رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا عن تأجيل البطولة العربية للشباب التى كان من المقرر أن تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى فبراير الماضى بناءً على طلب الدول الآسيوية بسبب بطولة آسيا التى انطلقت بالإمارات 27 فبراير، حيث إن التأجيل جاء بالتنسيق بين الاتحاد المصرى والعربى للعبة حتى تستطيع دول آسيا المشاركة فى الموعد المحدد لاحقا.