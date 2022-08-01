شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الاثنين بعد تعافيه التام من الإصابة وتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة ضد فاركو يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فاركو التي تقام مساء بعد غد الأربعاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة فاركو.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام المقاولون العرب تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات منفردة تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات بعد مباراة المقاولون العرب بسبب الإجهاد وضغط المباريات، واستأنف الفريق تدريباته اليوم على أن يخوض مرانه الختامي غدًا ويدخل معسكرًا استعدادًا لمباراة فاركو.