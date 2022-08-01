شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يضيف الهدف الثانى للزمالك فى مرمى بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سيف الدين الجزيرى، لاعب الزمالك، الهدف الثانى لفريقه في شباك بيراميدز في الدقيقة 24 من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – سيد عبد الله "نيمار"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر و محمد أشرف "روقا" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - حسين السيد،خط الوسط: إبراهيم توريه - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي - وليد الكرتي،خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - عمر جابر - محمد حمدي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - أحمد سامي - محمود صابر - إبراهيم عادل.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17

















































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