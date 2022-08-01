شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يتقدم بهدف زيزو وبيراميدز يضغط للتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وبيراميدز التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، وتقدم الفارس الأبيض بهدف فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء.

مع بداية الشوط، حصل إمام عاشور لاعب وسط الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة الأولى، سجل منها أحمد سيد زيزو هدف التقدم لفريقه، بعدها سيطر بيراميدز على مجريات المباراة وحاول الوصول لمرمى محمد عواد، وفى الدقيقة 10 انقذ القائم فريق الزمالك من هدف التعادل بعد كرة مشتركة بين عبد الله السعيد سددها فخر الدين بن يوسف فى القائم.

وواصل بيراميدز الضغط وسط انتشار دفاعى منظم لفريق الزمالك، وسدد فخرى لاكاى كرة كانت فى طريقها للشباك إلا إن الكرة ارتطمت فى مدافعى الزمالك وتحولت لضربة ركنية.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد " زيزو" – سيدعبد الله "نيمار"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر و محمد أشرف "روقا" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - حسين السيد، خط الوسط: إبراهيم توريه - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - عمر جابر - محمد حمدي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - أحمد سامي - محمود صابر - إبراهيم عادل.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17

































































































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