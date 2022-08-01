شكرا لقرائتكم خبر عن تركيز وجدية بمران الأهلي الأول قبل مواجهة فاركو وظهور أكرم وريان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي اليوم الاثنين حالة من الجدية والتركيز من اللاعبين، فيما استمرت مشاركة الثنائي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان في التدريبات الجماعية على هامش التحضير لمباراة فاركو بالدوري.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فاركو التي تقام مساء بعد غد الأربعاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة فاركو.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام المقاولون العرب تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات منفردة تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات بعد مباراة المقاولون العرب بسبب الإجهاد وضغط المباريات، واستأنف الفريق تدريباته اليوم على أن يخوض مرانه الختامي غدًا ويدخل معسكرًا استعدادًا لمباراة فاركو.