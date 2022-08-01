شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخولي وشملة يعتذران عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة النادي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم كل من محمد شعبان السيد الخولي، وأحمد محمد متولي شملة، المرشحين لخوض انتخابات مجلس الإدارة على منصبي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضوية على الترتيب - منذ قليل باعتذار لإدارة النادي المصري عن عدم خوض الانتخابات، المقرر إجراؤها في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

من ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا لاعتماد قائمة المرشحين لمجلس الإدارة، حيث تبين تقدم 23 مرشحًا للانتخابات على كافة المناصب، وذلك طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي المصري، والتي تؤكد ضرورة اجتماع مجلس إدارة النادي المصري خلال أسبوع من غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة، وذلك للتحقق من توفر شروط الترشيح اللازمة للمرشحين وإعداد قائمة مرتبة أبجديًا وتقديمها للجنة الأوليمبية مع تقديم الملاحظات على المرشحين.

وعقب غلق باب الترشيح، تقدم كل من: وائل رمضان السيد بدوي، و ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير، وأحمد الحسيني فهمي شحاته، بطلب لسحب أوراق الترشيح وعدم خوض الانتخابات، وعاطف عبد الرحيم عبد الرؤوف جادو.

وتلقى مسؤولو النادي المصري إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بتغريم النادي البورسعيدي 500 ألف دولار؛ بسبب فسخ التعاقد مع اللاعب التونسي رامي البدوي، ووفقا لخطاب الاتحاد الدولى، القرار يأتى بسبب توقيع اللاعب مع النادي، ثم فوجئ بعدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات، مما أدى إلى عدم انضمامه لأي فريق وضاع عليه الموسم.