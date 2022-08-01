شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يؤدى مناسك العمرة بعد الفوز على السعودية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه لاعبو منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، لأداء مناسك العمرة عقب الفوز على المنتخب السعودي في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين اليوم.

وفاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، على نظيره السعودى بهدف نظيف ، سجله عمر سيد معوض في الدقيقة 71 من عمر المباراة الودية التي جرت بين المنتخبين اليوم بمدينة جدة، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب بالجزائر.

منح محمد وهبة المدير الفني للمنتخب، الفرصة لـ18 لاعبا خلال اللقاء من بينهم بعض الوجوه الجديدة ، بينما خاض المنتخب السعودى المباراة بالقوة الضاربة ، وتسيد الفراعنة اللقاء وقدموا أداءً مميزا واستحقوا بالفوز.

وعقب المباراة، حرص محمد وهبة على الاجتماع باللاعبين وتقديم التحية لهم بعد المستوى المميز والروح العالية التي تحلوا بها، حيث كانوا جميعا على قدر المسئولية كما أن هذه المباراة تعتبر أول مباراة دولية تجريبية يخوضها الفريق عقب تتويجه بلقب بطولة شمال افريقيا التي أقيمت في مارس الماضى.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس البعثة، أن منتخب الناشئين قدم اليوم أداءً ممتازا واستحق الفوز، موجها الشكر لجميع اللاعبين على الروح الرياضية العالية التي كانوا عليها، كما طالبهم بتقديم الأفضل في المباريات المقبلة.