شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يهزم السعودية 1 – 0 وديًا استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 فوزا مثيرا على نظيره السعودي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي المقام تحضيرا لبطولة كأس العرب في الجزائر.

وسجل منتخب مصر هدفه الوحيد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 71 من مجريات المباراة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الناشئين مباراة ودية أخرى مع نظيره السعودي يوم 4 أغسطس.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات، وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي تستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلا من، محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا ، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.

وأسفرت قرعة كأس العرب للناشئين 2022، التي أقيمت بالسعودية أمس، عن وقوع مصر في المجموعة الرابعة بالبطولة، والتي تضم منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، تُقسم على 4 مستويات على النحو التالي:

المستوى الأول: الجزائر – المغرب – مصر – تونس

المستوى الثاني: السعودية – الإمارات – العراق – عمان

المستوى الثالث: لبنان – فلسطين – موريتانيا – ليبيا

المستوى الرابع: جزر القمر – السودان – اليمن – سوريا.