الخليج 365 يكشف.. مشادة تاكيس مدرب بيراميدز مع فيريرا.. وتدخل شيكابالا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

دخل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، في مشادة مع جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين.

وتقدم الزمالك على نظيره بيراميدز، بثنائية دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من دوري WE المصري.

وعلم مراسل الخليج 365، أن تاكيس جونياس احتد على فيريرا مدرب الزمالك أثناء خروج المدربين إلى غرف خلع الملابس، ولكن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأبيض، تدخل للفض بين المدربين.

جدير بالذكر أن حكم اللقاء أشهر البطاقة الصفراء في وجه المديرين الفنيين فيريرا وتاكيس جونياس بعد نهاية الشوط الأول بسبب نزولهما معا للاعتراض على قراراته.