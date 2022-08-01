رسميا.. كأس لوسيل في قطر سبتمبر المقبل بين بطلي الدوري المصري والسعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلنت اللجنة العليا العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم قطر ٢٠٢٢، عن تنظيم بطولة جديدة بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي.

وكشفت اللجنة خلال بيان لها أن البطولة الجديدة ستقام على ملعب لوسيل بين بطل الدوري السعودي وهو الهلال وبطل الدوري المصري الذي لم يتحدد بعد، وهو الملعب المستضيف لنهائي كأس العالم القادم.

وأضاف البيان بأن البطولة جاءت تحت مسمى كأس سوبر لوسيل، وستقام يوم 9 سبتمبر المقبل.

وأكدت اللجنة أن استاد لوسيل أكبر استادات بطولة كأس العالم، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، سيستضيف هذه المباراة، على أن يعقبها حفل غنائي.

واختتمت اللجنة بأنه من المقرر طرح التذاكر الخاصة بالمباراة لاحقا.