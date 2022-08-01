الزمالك يقسو على بيراميدز بثلاثية ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الزمالك فوزا على نظيره بيراميدز ، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري we المصري.

وسجل اللاعب أحمد سيد زيزو الهدف الأول لفريق الزمالك في الدقيقة 2 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 24.

واختتم أهداف الزمالك اللاعب محمود عبدالرزاق شيكابالا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة90+5.

وبتلك النتيجة، واصل الزمالك الابتعاد بصدارة الدوري برصيد 66 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 59 نقطة في المركز الثاني.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – يوسف إبراهيم " اوباما" – أحمد سيد " زيزو" – سيدعبد الله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري .

وعلى الجانب الأخر يلعب بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - حسين السيد.

خط الوسط: إبراهيم توريه - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

أحداث المباراة

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، بعدما قام مدافعي بيراميدز بعرقلة امام عاشور داخل منطقة الجزاء.

وتقدم أحمد السيد زيزو بالهدف الأول للزمالك في الدقيقة بعدما سددد الكرة بنجاح في شباك أحمد الشناوي.

وحرم القائم الأيسر لفريق الزمالك، اللاعب فخر الدين بن يوسف من تسجيل هدف التعادل فريق بيراميدز، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكاد أن يسجل بيراميدز هدفا محققا في الدقيقة 18، لكن الحارس عواد تصدى لتسديدة وليد الكرتي وابعد الكرة عن مرماه لركلة ركنية.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني لفريق الزمالك في الدقيقة 24، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق سيد نيمار، ليحولها المهاجم التونسي لهدف في شباك أحمد الشناوي.

ومع بداية الشوط الثاني خرج المدافع محمود حمدي الونش مصابا ليدخل بدلا منه زميله محمد أشرف روقا، وعلى الجانب الاخر دخل دونجا في تشكيل بيراميدز بدلا من ابراهيما توريه.

وحاول عبدالله السعيد استخدام سلاح التصويب عن بعد، ليسدد ركلة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66 لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الزمالك.

وقرر فيريرا مدرب الزمالك الدفع بالثنائي يوسف أسامة نبيه وشيكابالا بدلا من أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

وسجل البديل محمود عبدالرازق شيكابالا الهدف الثالث لفريق الزمالك في الدقيقة 90+5، بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس بيراميدز في التصدي لها.