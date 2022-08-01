التعادل الإيجابي يحسم لقاء الجونة والبنك الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى لقاء الجونة والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة 28، من عمر الدوري المصري الممتاز.

أحرز الجونة الهدف الأول في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول عن طريق إسلام عبد النعيم، من خلال متابعته كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليضعها في الشباك معلنا الهدف الأول.

وجاء هدف التعادل للبنك الأهلي من ركلة جزاء سددها محمد هلال في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 38 محتلا المركز السابع، بينما ارتفع رصيد الجونة للنقطة 27 محتلا المركز الـ15.