لاكاي يقود الهجوم وإبراهيم عادل احتياطياً.. تعرف على تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري WE المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب الـ59 نقطة في الوصافة.

ويقود فخري لاكاي خط هجوم نادي بيراميدز أمام الزمالك، بينما يتواجد إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

ويتكون تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - حسين السيد.

خط الوسط: إبراهيم توريه - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - عمر جابر - محمد حمدي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - أحمد سامي - محمود صابر - إبراهيم عادل.