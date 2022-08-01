فيريرا يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، في قمة الجولة 28 من دوري we المصري.

الزمالك يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز في الوصافة.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أوباما - محمد عبد الغني - أحمد فتوح.

خط الهجوم: إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

" محمد نديم، محمود علاء، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي، حازم إمام، محمد أشرف روقا، اسلام جابر، شيكابالا، يوسف أسامة".