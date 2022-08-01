المصادقة على المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على روزنامة المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2023 / 2024، وذلك بعد قرار تغيير مواعيد بطولات الأندية لتقام من فصل الخريف إلى الربيع، بدلا من المواعيد السابقة حيث كانت تقام من فصل الربيع إلى الخريف.

وينطلق دوري أبطال آسيا في نسخة 2023 / 2024 اعتبارا من الدور التمهيدي الأول في الثامن من أغسطس 2023، في حين تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 13 ديسمبر 2023 .

وفي المقابل، تقام مباريات الأدوار الإقصائية في الفترة من 12 فبراير إلى 24 أبريل 2024، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 مايو 2024 .

في المقابل تنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لنسخة 2023 / 2024 من خلال الدور التمهيدي في الأول من أغسطس 2023، وتقام مباريات دور المجموعات في الفترة من 18 سبتمبر إلى 14 ديسمبر، ويقام قبل نهائي المناطق خلال شهر فبراير 2024، على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 5 مايو 2024.

وجرت المصادقة على استبعاد قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حال تعادل الفريقين، وبدلا منها، جرى اعتماد خوض وقت إضافي وكذلك ركلات الترجيح عند الحاجة من أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب.

وسيجري تطبيق هذا الأمر في مسابقات الأندية اعتبارا من موسم 2023 / 2024.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2024-2023 حسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي:







الدور التمهيدي الأول: 8 أغسطس 2023.



الدور التمهيدي الثاني: 15 و22 أغسطس 2023.



دور المجموعات - الجولة الأولى:



الغرب يومي 18 و19 سبتمبر 2023

الشرق يومي 19 و20 سبتمبر







- دور المجموعات - الجولة الثانية:



الغرب يومي 2 و3 أكتوبر 2023

الشرق يومي 3 و4 أكتوبر







دور المجموعات - الجولة الثالثة:



الغرب يومي 23 و24 أكتوبر 2023

الشرق يومي 24 و25 أكتوبر







دور المجموعات - الجولة الرابعة:



الغرب يومي 6 و7 نوفمبر 2023

الشرق يومي 7 و8 نوفمبر







دور المجموعات - الجولة الخامسة:



الغرب يومي 27 و28 نوفمبر 2023

الشرق يومي 28 و29 نوفمبر







دور المجموعات - الجولة السادسة:



الغرب يومي 11 و12 ديسمبر 2023

الشرق يومي 12 و13 ديسمبر







دور الـ16 - الذهاب:



الغرب يومي 12 و13 فبراير 2024

الشرق يومي 13 و14 فبراير







دور الـ16 - الإياب:



الغرب يومي 19 و20 فبراير 2024

الشرق يومي 20 و21 فبراير







دور الثمانية - الذهاب:



الغرب يومي 4 و5 مارس 2024

الشرق يومي 5 و6 مارس







دور الثمانية - الإياب:



الغرب يومي 11 و12 مارس 2024

الشرق يومي 12 و13 مارس







قبل النهائي - الذهاب:



الغرب 16أبريل 2024

الشرق 17 أبريل







قبل النهائي - الإياب:



الغرب 23 أبريل 2024

الشرق 24 أبريل

