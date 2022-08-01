شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عبد النعيم يتقدم للجونة بالهدف الأول فى شباك البنك الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إسلام عبد النعيم، لاعب الجونة، الهدف الأول لفريقه في شباك البنك الأهلى بالدقيقة 39 من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأ البنك الأهلى المباراة بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى: محمود الزنفلي،فى خط الدفاع : أمير مدحت - محمد دبش - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - محمد مصطفي ميدو،فى خط الوسط: محمد فتحي - أحمد سعيد - كريم بامبو ،فى الهجوم: فادي فريد - ناصر منسي .

وتواجد قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحي - أحمد العش - محمود سيد - محمد بسيوني - محمد هلال - محمود قاعود - معروف يوسف - أسامة فيصل- موسي دياوارا.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد،خط الدفاع: طارق سامي – محمد نجيب – عمرو طارق،خط الوسط: محمد عبد الجواد – ناصر ناصر – نور السيد – إسلام محارب،خط الهجوم: إسلام عبد النعيم – خالد قمر – محمود شبراوي.

وتواجد في قائمة البدلاء: محمود الغرباوي – لؤي وائل – محمد رزق – شيميلس بيكلي – كريم طارق – أرنو راندريانانتيناينا – عمرو سعداوي – سيف العجوز – علي زعزع.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر فى جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34.

ويتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 فى المركز السابع، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.