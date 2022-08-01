شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبتعد عن دائرة الهبوط بالفوز على المقاصة بهدف "مدبولي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الإسماعيلي في الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف عن طريق أحمد مدبولي في الدقيقة 32 على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 32 في المركز الثاني عشر ويبتعد عن دائرة الهبوط بنسبة كبيرة، بينما يستمر مصر المقاصة في ذيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة فقط.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: مصطفى كاجو - أحمد منعم – أحمد عيد– محمود عادل.

خط الوسط: علي المصري – خالد صلاح – محمد محسن ليلة - كريم حلاوة.

خط الهجوم: جون أفيري – محمد عادل أمو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد طارق سليمان - علي فتحي - محمد مسعد - كريم جمال بيا - محمد كمال - سعيد الونش - هشام حافظ - زياد أشرف - محمد الضرف.

وجاء تشكيل الإسماعيلي فى مباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي

خط الوسط: محمود عبد العاطي «دونجا» – محمد مخلوف - أحمد مصطفى – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: محمد الشامي

وكان على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي، عمرو الحلواني، محمد نصر، عمر الوحش، حسن ياسين، محمد بن خماسه، محمد عادل، محمد عبد السميع وخالد النبريصي.