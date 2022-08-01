شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتعادل مع البنك الأهلى 1-1 فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الجونة مع نظيره البنك الأهلى بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وافتتح التسجيل للفريق الساحلى إسلام عبد النعيم في الدقيقة 11 قبل أن يتعادل محمد هلال للبنك في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل الجونة المركز الخامس عشر فى جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35.

بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 38 فى المركز السابع بجدول الدورى، جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

بدأ البنك الأهلى المباراة بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى: محمود الزنفلي،فى خط الدفاع : أمير مدحت - محمد دبش - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - محمد مصطفي ميدو،فى خط الوسط: محمد فتحي - أحمد سعيد - كريم بامبو ،فى الهجوم: فادي فريد - ناصر منسي .

وتواجد قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي - أحمد العش - محمود سيد - محمد بسيوني - محمد هلال - محمود قاعود - معروف يوسف - أسامة فيصل- موسي دياوارا.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد،خط الدفاع: طارق سامي – محمد نجيب – عمرو طارق،خط الوسط: محمد عبد الجواد – ناصر ناصر – نور السيد – إسلام محارب،خط الهجوم: إسلام عبد النعيم – خالد قمر – محمود شبراوي.

وتواجد في قائمة البدلاء: محمود الغرباوي – لؤي وائل – محمد رزق – شيميلس بيكلي – كريم طارق – أرنو راندريانانتيناينا – عمرو سعداوي – سيف العجوز – علي زعزع.