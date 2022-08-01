شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي متواجد رغم الهبوط.. الفريق الأفضل في دقة التمرير بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، ضمن قائمة الفل الأفضل في دقة التمرير بالدوري السعودي، رغم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وهبط أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما وقع في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري.



" التمرير" هي حالة يقوم فيها اللاعب بـ ركل الكرة وتسليمها للاعب ثاني بأوضاع مختلفة، وتختلف دقتها من حيث السيطرة على الكرة وقطعها من خلال لاعب الخصم.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365" في التقرير التالي الفرق الأفضل في دقة التمرير في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الأفضل في دقة التمرير بالدوري السعودي

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قائمة الأفضل في دقة التمرير بالدوري السعودي، وذلك بـ 13،994 تمريرة.

ويأتي في المرتبة الثانية نادي الشباب بـ 11،426، وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بـ 10،9321 تمريرة.



وسبق وأن ذكرنا أكثر فريق قام بمراوغات ناجحة في الدوري السعودي، حيث يعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، هو أكثر من قام بمراوغات ناجحة في الدوري السعودي للمحترفين بواقع 594 مراوغة.

ويأتي خلفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بـ 566 مراوغة، وفي المركز الثالث يأتي الاتحاد برصيد 546 مراوغة.