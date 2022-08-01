شكرا لقرائتكم خبر كونتي: لست مدربا يحتاج عقدا من أجل المال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير أنطونيو كونتي أنه لا يفكر في تمديد عقده مع السبيرز في الوقت الحالي، لكنه شدد على تمتعه بعلاقة جيدة مع رئيس مجلس الإدارة دانييل ليفي، والمدير الإداري فابيو باراتيشي.

وقال كونتي لموقع «فوتبول لندن» الإنجليزي: يجب أن أكون صادقا في مسيرتي لم يكن العقد مهما أبدا.

وأضاف «لم أكن بحاجة إلى توقيع عقود لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، بالنسبة للنادي يمكن أن يكون ثقلا أيضا، وأنا سعيد هكذا ونحن نعمل معا بشكل جيد».

وواصل المدرب الإيطالي «ليس الأمر أن سنة واحدة على نهاية عقدي يمكن أن تغير الوضع بشكل أو بآخر بالتأكيد، نريد أن نستمر في التحسن لبناء شيء مهم لهذا النادي».

وأكد المدرب البالغ من العمر 53 عاما على أنه يشارك في علاقة رائعة مع اللاعبين ومجلس الإدارة، ولن يكون لديه أي قلق في تمديد إقامته في الوقت المناسب، مضيفا «إذا استمرت الفكرة على هذا النحو فلن تكون هناك مشاكل لمواصلة حياتي في توتنهام لأنني أبقى جيدا وأحب هذه المجموعة من اللاعبين ولدي علاقة جيدة مع المدير الإداري فابيو باراتيشي ومع الرئيس دانيال ليفي».

وتابع «أكرر أنني لست مدربا يحتاج إلى توقيع عقد من أجل المال، أحتاج إلى الحماس والشغف في منصبي».

وقال عندما سئل عن هاري كين «بالتأكيد سيرغب النادي في محاولة تجديد عقد أفضل لاعبيه، هاري بالنسبة لنا لاعب مهم وأراه سعيدا جدا معنا».

ويعد كين عنصرا حاسما في خطط كونتي حيث سجل 17 هدفا خلال 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.