حكيمي يتلقى رسائل دعم هائلة بعد صافرات الاستهجان

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رسائل الدعم الموجهة إلى النجم المغربي جاءت بعد أن واجه عاصفة من صافرات الاستهجان كلما لمس الكرة خلال مباراة السوبر الفرنسي، لكن اللاعب لم يلتفت إلى تلك الصافرات.ومن بين رسائل الدعم، كانت الرسالة التي كتبها المغربي أمين حارث، نجم خط وسط نادي شالكه الألماني.
حارث كتب رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي لدعم حكيمي جاء فيها «الأسد لا يتأثر أبدا، لا تقلق».
حكيمي بعد المباراة، قام بإعادة تغريد ما كتبه حارث، قبل أن يرد عليه لاحقا برمزين تعبيريين، الأول عبارة عن مصافحة، والثاني قلب، في رسالة شكر ضمنية إلى زميله في منتخب المغرب.
يذكر أن باريس سان جيرمان تمكن من الفوز على نانت بنتيجة 4-0، ليحقق لقب السوبر الفرنسي، ليواصل النادي الباريسي تعزيز رقمه كأكثر الأندية حصدا للبطولة برصيد 11 لقبا، وبفارق ثلاثة ألقاب عن ليون.
فيما قدم حكيمي أداء جيدا خلال المباراة، حيث لعب 78 دقيقة، واستفاد بشكل هائل من قرار كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان باللعب بثلاثة قلوب دفاع، وهو ما منحه الحرية في مركز الظهير الجناح.
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