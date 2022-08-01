اعتماد آلية التصفيات الآسيوية لمونديال 2026

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نظام التصفيات الآسيوية لمونديال 2026، وتصفيات كأس آسيا 2027.

وتمتلك قارة آسيا، 8 مقاعد مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026، بجانب مقعد في الملحق القاري، وذلك بعد زيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخبا في نسخة 2026.

وتم اعتماد النظام الجديد للتصفيات بعد مشاورات ونقاش مع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، وتقديم ملخص عن هذه المشاورات إلى لجنة المسابقات في الاتحاد.

النظام الجديد للتصفيات المؤهلة للمونديال:

الدور الأول للتصفيات المشتركة:

يتضمن 22 منتخبا، وهي المصنفة بين 26 إلى 47 في التصنيف العالمي، حيث تتقابل ذهابا وإيابا، وتتأهل المنتخبات الفائزة (11) إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة.

الدور الثاني للتصفيات المشتركة:

يتضمن 36 منتخبا، وهي المنتخبات المصنفة من 1 إلى 25، بجانب المنتخبات الفائزة في الدور الأول، ويتم تقسيمها على 9 مجموعات.

ستضم كل مجموعة، 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وتحصل أيضا على بطاقات التأهل لكأس آسيا 2027.

التصفيات الآسيوية:

يتم تقسيم المنتخبات 18 على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

الملحق الآسيوي:

يتضمن المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق، ويتم تقسيمها على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 3 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني بمباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري.

تصفيات كأس آسيا 2027، تتواصل عقب نهاية الدورين الأول والثاني من التصفيات المشتركة، وفق التالي:

ملحق تصفيات كأس آسيا:







تتقابل 10 منتخبات من الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة عبر مباراتي ذهاب وإياب



تتأهل المنتخبات الخمسة الفائزة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا



الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا: