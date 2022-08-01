صراع يجمع النصر والشباب للتعاقد مع مهاجم برشلونة

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وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى وجود عرض سعودي ضخم ماليا للاعب صاحب الـ31 عاما جعله يعيد حساباته ونظرته للعروض التي وصلته ولرغبته السابقة باللعب في مدريد الموسم القادم.الصحيفة لم تكشف عن هوية النادي السعودي صاحب العرض الكبير لبرايثوايت الذي كان قد انضم للبارسا قادما من ليجانيس مقابل 18 مليون يورو في يناير 2020.
الصحفي التركي إكرم كونور أكد أن الأمر لا يتعلق بناد سعودي واحد مهتم بالحصول على توقيع برايثوايت بل بناديين، لافتا إلى أن ناديي النصر والشباب يتابعان وضع اللاعب استعدادا للانقضاض عليه ومحاولة التوقيع معه فور فسخ عقده مع برشلونة.
اللاعب الدنماركي اتخذ قراره بالرحيل عن البارسا هذا الصيف لكنه يفضل فسخ عقده بالتراضي مع النادي أولا ومن ثم اختيار أحد العروض المقدمة له، حيث رفض الانتقال للدوري الإنجليزي مثلما كان يخطط المسؤولون في برشلونة.
اللاعب الذي سبق له اللعب في الدنمارك وفرنسا وإنجلترا لم يلعب الموسم الماضي سوى 4 مباريات في الدوري الإسباني سجل بها هدفين وصنع آخر.
برايثوايت مع برشلونة:
- لعب مع البارشا منذ انتقاله 58 مباراة شهدت إحرازه 10 أهداف وصناعة 5 أهداف
- لعب منها 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا
- سجل بها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه
- لعب الموسم الماضي 4 مباريات في الدوري الإسباني
- سجل هدفين وصنع آخر
- سبق له اللعب في الدنمارك وفرنسا وإنجلترا
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