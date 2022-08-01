الأخضر الشاب يحصد بطولة غرب آسيا للطائرة

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وأنهى الأخضر الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 27 - 25. وواصل التألق في الشوط الثاني، فيما شهد الشوط الثالث الكثير من الإثارة عقب تقدم البحريني بفارق 5 نقاط، ليعود الأخضر ويحسم اللقاء لمصلحته بنتيجة 22 - 25.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المنتخب السعودي للشباب بلقب النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، عقب تغلبه على نظيره البحريني بثلاثة أشواط نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وأنهى الأخضر الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 27 - 25. وواصل التألق في الشوط الثاني، فيما شهد الشوط الثالث الكثير من الإثارة عقب تقدم البحريني بفارق 5 نقاط، ليعود الأخضر ويحسم اللقاء لمصلحته بنتيجة 22 - 25.

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