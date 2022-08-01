مهاجم بيروفي ينضم لصفوف الفتح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقدت إدارة نادي الفتح، برئاسة سعد العفالق، مع المهاجم الدولي البيروفي أليكس إدواردو فاليرا ساندوفال، قادما من يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس، وذلك بعقد احترافي لمدة 3 سنوات.

ويعتبر أليكس إدواردو من المهاجمين المميزين في الدوري البيروفي، وهو من مواليد عام 1996.

وبدأ أليكس إدواردو، مشواره الاحترافي مع فريق بيراتا أولموس في موسم 2017-2018، وقدم مستويات جيدة، وانتقل إلى ديبورتيفو جارسيلاسو في موسم 2018-2019.

وبعد ذلك انتقل أليكس إدواردو إلى صفوف ديبورتيفو لاكوابامبا، وخاض معه موسم 2019-2020. وانتقل أليكس إدواردو بعد ذلك إلى فريق جامعة ديبورتيس، وقاده لتحقيق العديد من الانتصارات، كما مثل منتخب بيرو في عدة مباريات، وبات من العناصر الرئيسة لمنتخب بلاده.