شكرا لقرائتكم خبر صفقة هجومية لدعم الأهلي في الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجز النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، بشكل رسمي، التعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي، لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لأهداف الجناح الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي.

وتعاقد الأهلي مع ليساندرو ألزوجاراي، قادما من فريق كاتوليكا الإكوادوري، بعقد حتى عام 2023 مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

ووجه الجناح الأرجنتيني، رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلا: «أشعر بسعادة كبيرة بانضمامي للفريق، لهذا الكيان العظيم، أقول للجماهير أننا سنجعل الفريق في أعلى نقطة ممكنة، كما نطلب منكم الدعم، نراكم قريبا».

من هو ليساندرو الزوجاراي؟

