شكرا لقرائتكم خبر صفقة هجومية لدعم الأهلي في الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لأهداف الجناح الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي.وتعاقد الأهلي مع ليساندرو ألزوجاراي، قادما من فريق كاتوليكا الإكوادوري، بعقد حتى عام 2023 مع أفضلية التجديد لموسم آخر.
ووجه الجناح الأرجنتيني، رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلا: «أشعر بسعادة كبيرة بانضمامي للفريق، لهذا الكيان العظيم، أقول للجماهير أننا سنجعل الفريق في أعلى نقطة ممكنة، كما نطلب منكم الدعم، نراكم قريبا».
من هو ليساندرو الزوجاراي؟
- لاعب أرجنتيني، مواليد 1990
- يلعب في مركز الجناح الأيمن، يشارك في مراكز الجناح الأيسر ولاعب وسط.
- تنقل بين عدد من الأندية في أمريكا الجنوبية، كان أبرزها نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.
- شارك في 110 مباراة في مسيرته الكروية مع مختلف الأندية
- سجل 32 هدفا وصنع 19 تمريرة حاسمة
كانت هذه تفاصيل خبر صفقة هجومية لدعم الأهلي في الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.