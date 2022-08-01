شكرا لقرائتكم خبر تشكيل أول لجنة مسابقات لدوري يلو..والجدول اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشهد دوري يلو حدثا مختلفا هذا العام بمشاركة النادي الأهلي أحد الأندية الكبيرة بعد هبوطه لأول مرة في تاريخه إثر احتلاله المركز الـ15 بنهاية منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.كما رافق الأهلي لذات الدوري فريق الفيصلي ليسجل أيضا حدثا تاريخا آخر وهو مشاركته خلال منافسات دوري أبطال آسيا وهو في الدرجة الأولى بعد أن وصل إلى دور الـ 16 من البطولة بتأهله بنهاية دوري المجموعات متصدرا لمجموعته في البطولة القارية ليواجه فولاد الإيراني ليكون الفريق السعودي الأول المشارك قاريا وهو يلعب ضمن دوري الدرجة الأولى.
وقد رافق نادي الحزم الثنائي الأهلي والفيصلي لدوري يلو بعد موسم واحد فقط من صعوده.
من جهة أخرى أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين عن تشكيل أول لجنة مسابقات لدوري يلو بعد أن كانت لجنة المسابقات التابعة لدوري المحترفين هي المسؤولة عن الإشراف عن جدولة مسابقة دوري الدرجة الأولى.
وضمت لجنة المسابقات فريد خليل (رئيسا) وعبدالمجيد الرويلي (عضوا) وفهد المنصور (عضوا).
من جانبه أعرب الرئيس المكلف لرابطة الدرجة الأولى طلال العبيدي عن شكره لأعضاء لجنة المسابقات السابقة برئاسة أحمد الراشد، مثمنا لهم كل الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم منذ أن تم انتقال أعمال لجنة المسابقات من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، متمنيا في الوقت ذاته لأعضاء لجنة المسابقات التي تم تشكيلها حديثا التوفيق والنجاح.
يذكر أن مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين قد تم تعيينه من قبل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في أوائل شهر مارس الماضي كأول مجلس إدارة للرابطة منذ إنشائها في السادس والعشرين من يناير الماضي، ويستمر حتى انعقاد الاجتماع الانتخابي في غضون سنة واحدة قابلة للتجديد، ويضم في عضويته كلا من طلال العبيدي (رئيسا)، وعبدالله الجريوي (نائبا)، وسمراء القويز، وبشير القحطاني، خالد الدوسري.
النقاط الأبرز قبل انطلاق دوري يلو:
- انطلاقة الموسم الرياضي 2022/2023 ستكون يوم 22 أغسطس الحالي
- تشكيل أول لجنة مسابقات مختصة بدوري الدرجة الأولى
- مشاركة الأهلي للمرة الأولى في تاريخه بعد هبوطه
- الفيصلي أول فريق سعودي يلعب آسيويا وهو في الدرجة الأولى
- تم تقليص عدد الفرق المشاركة من 20 فريقا إلى 18
- السماح لكل فريق مشارك في الدوري بـ6 أجانب بدلا من 4 سابقا
فرق دوري يلو للموسم المقبل:
- الأهلي
- الفيصلي
- الحزم
- هجر
- الجبلين
- أحد
- القادسية
- الخلود
- العروبة
- نجران
- العين
- الأخدود
- الساحل
- الشعلة
- جدة
- العربي
- القيصومة
- الرياض
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