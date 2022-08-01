تشكيل أول لجنة مسابقات لدوري يلو..والجدول اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتظر أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين اليوم الثلاثاء صدور جدول دوري يلو للموسم الرياضي المقبل 2022/2023 بمشاركة 18 فريقا بعدما تم تقليص عدد الفرق من 20 فريقا إلى 18 ابتداء من الموسم المقبل.

ويشهد دوري يلو حدثا مختلفا هذا العام بمشاركة النادي الأهلي أحد الأندية الكبيرة بعد هبوطه لأول مرة في تاريخه إثر احتلاله المركز الـ15 بنهاية منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.

كما رافق الأهلي لذات الدوري فريق الفيصلي ليسجل أيضا حدثا تاريخا آخر وهو مشاركته خلال منافسات دوري أبطال آسيا وهو في الدرجة الأولى بعد أن وصل إلى دور الـ 16 من البطولة بتأهله بنهاية دوري المجموعات متصدرا لمجموعته في البطولة القارية ليواجه فولاد الإيراني ليكون الفريق السعودي الأول المشارك قاريا وهو يلعب ضمن دوري الدرجة الأولى.

وقد رافق نادي الحزم الثنائي الأهلي والفيصلي لدوري يلو بعد موسم واحد فقط من صعوده.

من جهة أخرى أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين عن تشكيل أول لجنة مسابقات لدوري يلو بعد أن كانت لجنة المسابقات التابعة لدوري المحترفين هي المسؤولة عن الإشراف عن جدولة مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وضمت لجنة المسابقات فريد خليل (رئيسا) وعبدالمجيد الرويلي (عضوا) وفهد المنصور (عضوا).

من جانبه أعرب الرئيس المكلف لرابطة الدرجة الأولى طلال العبيدي عن شكره لأعضاء لجنة المسابقات السابقة برئاسة أحمد الراشد، مثمنا لهم كل الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم منذ أن تم انتقال أعمال لجنة المسابقات من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، متمنيا في الوقت ذاته لأعضاء لجنة المسابقات التي تم تشكيلها حديثا التوفيق والنجاح.

يذكر أن مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين قد تم تعيينه من قبل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في أوائل شهر مارس الماضي كأول مجلس إدارة للرابطة منذ إنشائها في السادس والعشرين من يناير الماضي، ويستمر حتى انعقاد الاجتماع الانتخابي في غضون سنة واحدة قابلة للتجديد، ويضم في عضويته كلا من طلال العبيدي (رئيسا)، وعبدالله الجريوي (نائبا)، وسمراء القويز، وبشير القحطاني، خالد الدوسري.

النقاط الأبرز قبل انطلاق دوري يلو:







انطلاقة الموسم الرياضي 2022/2023 ستكون يوم 22 أغسطس الحالي



تشكيل أول لجنة مسابقات مختصة بدوري الدرجة الأولى



مشاركة الأهلي للمرة الأولى في تاريخه بعد هبوطه



الفيصلي أول فريق سعودي يلعب آسيويا وهو في الدرجة الأولى



تم تقليص عدد الفرق المشاركة من 20 فريقا إلى 18



السماح لكل فريق مشارك في الدوري بـ6 أجانب بدلا من 4 سابقا



فرق دوري يلو للموسم المقبل: