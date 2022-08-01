السعودية تعتزم الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم الاتحاد السعودي لكرة القدم الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026.

ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد السعودي للاتحاد القاري بملف متكامل مدعم بالمتطلبات والشروط كافة، يتضمن الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية التي استضافتها المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية وحظت بإشادات عالمية.

تحقيق قفزات جديدة

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن الإعلان عن نية الترشح لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، يأتي في ظل الدعم السخي واللامحدود من القيادة، والاهتمام الكبير من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو ما يدفع الاتحاد دائما للمنافسة على استضافة كبريات الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية.

وأضاف المسحل أن الرغبة في استضافة البطولة تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، والتي شهدت الأشهر الماضية انطلاقتها رغم حداثة عهدها.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن الخطة الطموحة التي وضعت بشأن كرة القدم النسائية في المملكة، لا تستهدف نشر اللعبة أو التمثيل المشرف في البطولات فقط، ولكن تقديم الاتحاد السعودي نسخة مميزة لكرة القدم النسائية.

تكوين لجنة مختصة

واختتم المسحل حديثه بأن الاتحاد السعودي سيبدأ في تكوين لجنة مختصة، للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرفة للسعودية، من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وكان الاتحاد الآسيوي وجه الدعوة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل إبداء رغبتها في استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026، قبل الموعد النهائي بتاريخ 31 يوليو .2022

وأبدت الاتحادات الوطنية الأربعة رغبتها في استضافة البطولة الأهم في قارة آسيا لمنتخبات السيدات، وهي اتحادات السعودية والأردن وأستراليا وأوزبكستان.

التراث الكبير للبطولة

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه سيعمل مع جميع الاتحادات الوطنية الراغبة في استضافة البطولة، من أجل تقديم الوثائق اللازمة للاستضافة بحسب عملية الترشيح، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي والإعلان عنه خلال عام 2023.

وينتظر أن تشهد كأس آسيا للسيدات 2026 البناء على أساسات التراث الكبير للبطولة، والتي تم توسيعها من ثمانية منتخبات إلى 12 منتخبا، حيث كانت النسخة الأخيرة التي أقيمت في الهند هذا العام، الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة خلال العقدين الماضيين، وشهدت أكبر وفد في تاريخ البطولة.