شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد ورمضان والكرتى ولاكاى فى هجوم بيراميدز أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الزمالك فى الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفاً على الزمالك فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة 28 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - حسين السيد

خط الوسط: إبراهيم توريه - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - عمر جابر - محمد حمدي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - أحمد سامي - محمود صابر - إبراهيم عادل.

فيما خرج من قائمة المباراة يوسف نادر الحارس الشاب ودودو الجباس.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17.