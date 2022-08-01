شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز وأوباما أساسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد " زيزو" – سيدعبد الله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر و محمد أشرف "روقا" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17.