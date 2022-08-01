شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة من سواريز وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فاركو التى تقام مساء بعد غد الأربعاء باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة فاركو.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام المقاولون العرب تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات بعد مباراة المقاولون العرب بسبب الإجهاد وضغط المباريات، واستأنف الفريق تدريباته اليوم على أن يخوض مرانه الختامي غدًا ويدخل معسكرًا استعدادًا لمباراة فاركو.