شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو جاهز لمباراة الأهلى أمام فاركو.. ومشاركته قرار سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة الأهلي موقف الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في المباريات، بعدما غاب عن فريقه فى الفترة الماضية لظروف إصابته بشد فى العضلة الأمامية.

وأكدت قناة الأهلي أن بيرسي تاو يشارك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وبات جاهزا للمشاركة فى المباريات.

وأشارت إلى أنه يتبقى فقط إشارة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز لدخول بيرسي تاو قائمة المباريات، لاسيما أنه جاهز للمشاركة بنسبة 100%.

وغاب بيرسي تاو عن المشاركة في مباريات الأهلي بسبب الإصابة بشد فى العضلة الأمامية ويحتاج الفريق الأحمر لجهوده في الفترة الحالية فى ظل معاناته من نقص عددى حاد قبل مباراة فاركو الأربعاء المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.