شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: فوز الإسماعيلى على المقاصة يبعده عن دوامة الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن الإسماعيلي يجب أن ينهي مباراة المقاصة منذ البداية ولا يسمح له فرصة للتقدم فى النتيجة، فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

وقال جمال حمزة فى تصريحات للاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس، "لازم الإسماعيلي يخلص المباراة منذ البداية حتى لا تتصعب عليه، والفوز سيضع الدراويش فى المركز الحادى عشر لأول مرة منذ فترة معاناة فى مؤخرة جدول الدوري".

وأضاف جمال حمزة، موقف مصر المقاصة صعب جدا وتقريبا خلاص نزلوا القسم الثاني، واللاعبون بيلعبوا من أجل تسويق أنفسهم ليس إلا، وأعتقد أن الإدارة لازم تفكر من الوقت إزاي يرجعوا تاني للممتاز.

ويسعى الإسماعيلى لمواصلة صحوته بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الجونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما باستاد خالد بشارة فى مدينة الغردقة بالجولة السابعة والعشرين للدوري.

فيما وقع مصر المقاصة فى فخ النادي الأهلي بآخر مباراة للفريق الفيومي بهدف دون رد، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.