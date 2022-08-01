شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين فى مواجهة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر رمضان صبحى وأحمد سيد زيزو لاعبا بيراميدز والزمالك قائمة أغلى 10 لاعبين فى المباراة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز فى الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام والتي تجمع الفريقين فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا صدارة الدورى برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في اللقاء المرتقب كالتالي:

القيمة التسويقية للزمالك: 14 مليونا و430 ألف يورو

ـ أحمد سيد زيزو: 2 مليون يورو

ـ محمود حمدي الونش: 2 مليون يورو

ـ أحمد فتوح: مليون و500 ألف يورو

ـ يوسف أوباما: مليون و500 ألف يورو

- محمود علاء: مليون و200 ألف يورو

ـ سيف الدين الجزيري: مليون يورو

بيراميدز: 17 مليونا و950 ألف يورو

رمضان صبحي: 3 ملايين يورو

إبراهيم عادل: مليون ونصف يورو

نبيل دونجا: مليون و200 ألف يورو

عبد الله السعيد: مليون و200 ألف يورو

وليد الكرتي: مليون يورو.