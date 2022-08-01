شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى مابولولو من إصابة الأمامية وجاهزيته لتدعيم الاتحاد أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي أجراها الأنجولى مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تعافيه من إصابة العضلة الأمامية التي تعرض لها فى مواجهة إيسترن كومبانى وتسببت فى غيابه عن مباراتى إنبى وطلائع الجيش الماضيتين.

وبات الأنجولى مابولولو جاهزاً لقيادة الخط الأمامى لزعيم الثغر فى مباراة الأهلى القادمة المقرر لها 7 أغسطس الجارى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتبقى قرار الدفع بـ مابولولو فى التشكيلة الأساسية للاتحاد السكندرى يرجع إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق إذا ما رأى جاهزية لخوض المباراة وقدرته على اللعب أساسيا، خصوصا أن اللاعب عائد من إصابة لاحقته أكثر من مرة ويخشى العمدة من تجددها مرة أخرى لا سيما أنه يحتاج لجهوده في المباريات المتبقية والحاسمة من الدورى.

ويحتل مابولولو وصافة ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 هدفا وبالتساوى مع مروان حمدى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة وخلف أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك والمتصدر برصيد 13 هدفا.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بالأمس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 28، بعدما لعب زعيم الثغر 28 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و11 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.