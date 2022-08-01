شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهاجم الجونة بـ ناصر منسى وفادى فريد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل علي النحو التالي:
في حراسة المرمى .. محمود الزنفلي.
فى خط الدفاع .. أمير مدحت - محمد دبش - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - محمد مصطفي ميدو.
فى خط الوسط .. محمد فتحي - أحمد سعيد - كريم بامبو .
فى الهجوم.. فادي فريد - ناصر منسي .
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي - أحمد العش - محمود سيد - محمد بسيوني - محمد هلال - محمود قاعود - معروف يوسف - أسامة فيصل- موسي دياوارا
وتشهد قائمة المباراة غياب أحمد ياسين وأسامة إبراهيم للإيقاف.