هنا جودة تحافظ على مركزها في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حافظت هنا جودة على ترتيبها في التصنيف الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي لتنس الطاولة للشابات تحت أعمار 19 و17 و15 عاماً، والذي جاء في 26 يوليو الماضي.

وتواجدت صاحبة الـ14 عاماً في المرتبة الأولى في تصنيف تحت 15 و17 بإجمالي 7455 نقطة.

بينما جاءت هنا جودة في المرتبة الثانية في تصنيف تحت 19 عاماً بإجمالي 7455 نقطة خلف الرومانية إلينا زهاريا المتصدرة بـ8720 نقطة.

ولكن تراجع ترتيب هنا جودة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لتنس الطاولة للسيدات، لمركزين، لتحتل المركز الـ37 بإجمالي 626 نقطة بعد أن كانت تتواجد في المركز الـ35 بالتصنيف.

وجاءت مريم الهضيبي في المركز الـ43 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لتنس الطاولة للسيدات برصيد 520 نقطة، واحتلت دينا مشرف المركز الـ46 برصيد 475 نقطة.

وعلى الجانب الأخر، حافظ عمر عصر على ترتيبه في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لتنس الطاولة للرجال في المركز الـ21 برصيد 975 نقطة.

وجاء أحمد صالح في المركز الـ61 في التصنيف العالمي للرجال برصيد 308 نقطة، بينما احتل محمد البيلي المركز الـ85 برصيد 183 نقطة.

جدير بالذكر أن هنا جودة توجت منذ أيام قليلة، بذهبية بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للشابات بتونس.