"90 دقيقة".. ماذا فعل مغربي مع تبليتسه التشيكي بعد اقترابه من العودة للأهلي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب محمد مغربي مدافع الأهلي الشاب المعار لنادي تبليتسه التشيكي من العودة إلى فريقه الأم بعد رحيل المغربي بدر بانون إلى نادي قطر القطري.

وقال مصدر لمصراوي إن مغربي على رأس الترشحات للعودة إلي الفريق في حالة عدم التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

محمد مغربي المولود في الـ 18 من أبريل لعام 2001 رحل إلى تبليتسه التشيكي في فبراير الماضي وقبل أن يكمل عامه الـ 21 ليلعب في فريق الرديف للنادي الذي ينافس في الدوري الممتاز.

ولعب مغربي مع الفريق الثاني لتبليتسه 11 مباراة سجل فيها هدف قبل أن يظهر للمرة الأولي مع الفريق الأول في الـ 14 من مايو الماضي ضد نادي باردوبيس في ختام مباريات مرحلة تفادي الهبوط ولعب المباراة بأكلمها وخسرها فريقه بهدفين نظيفين .

واحتل تبليتسه المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري للموسم الماضي ليدخل حسب نظام البطولة في مباريات تفادي الهبوط حيث يلعب الفرق من المركز الـ 11 وحتى الـ 16 مباريات لتحديد الفريق التي تهبط لدوري الدرجة الثانية.

مغربي المعار حتى عام 2024 لعب بشكل إجمالي مع نادي التشكي 921 مع الفريق الثاني و90 دقيقة مع الفريق الأول وحصل على إنذارين ولم يطرد .

وسبق وأن خاض مغربي مع الأهلي قبل احترافه مباشرة مباراة رسمية واحدة - بخلاف مباريات الرابطة - ضد مونتيري المكسيكي والتي فاز بها الأحمر بهدف محمد هاني وتأهل للدور نصف النهائي للبطولة.

وفي حالة قرار الأهلي يإعادة مغربي سيكون عليه قطع إعارته حيث يرتبط مع الفريق بعد ينتهي نهاية المومس الجاري الذي بدأ منه الجواة الأولى وغاب عنها مدافع الأهلي الشاب.