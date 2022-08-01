الإسماعيلي 1-0 مصر المقاصة.. البنك الأهلي 0-1 الجونة.. الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 تابعوا معانا التغطية المباشرة للقاء الإسماعيلي ومصر المقاصة، ومباراة البنك الأهلي والجونة، في الجولة الـ28 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الإسماعيلي اللقاء وهو في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة، بينما يتذيل مصر المقاصة جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

وعاد محمود عبد العاطي " دونجا " لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لتشكيلة فريقه الأساسية بعد غياب طويل دام 137 يومًا.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 40 نقطة، ويأتي الجونة في المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.

ويدخل الإسماعيلي مباراة مصر المقاصة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي

خط الوسط: محمود عبد العاطي " دونجا " – محمد مخلوف

أمامهما: أحمد مصطفى – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: محمد الشامي

وجاء التشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أمير مدحت - محمد دبش - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد مصطفي ميدو - محمد فتحي -أحمد سعيد

خط الهجوم:كريم بامبو - فادي فريد - ناصر منسي

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عمرو طارق - محمد نجيب - طارق سامي

خط الوسط: إسلام محارب - نور السيد - ناصر ناصر - محمد عبد الجواد

خط الهجوم: محمود شبراوي - خالد قمر - إسلام عبد النعيم